Şehit Bekçi Uğur Gölçek Kimdir?

ŞEHİT BEKÇİ UĞUR GÖLÇEK’İN KAYBI

İstanbul Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Çarşı ve Mahalle Bekçisi Uğur Gölçek, şüpheli şahısların silahından çıkan kurşunla yaralanmış ve hastaneye kaldırılmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit bekçi için taziye mesajı paylaşarak derin üzüntüsünü dile getirmiştir.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bakan Yerlikaya, “Milletimizin başı sağ olsun. İstanbul Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Çarşı ve Mahalle Bekçisi Uğur Gölçek; dün durdurulan şüpheli şahısların silahlı saldırısı sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun” ifadelerini kullanmıştır.

UĞUR GÖLÇEK HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

Şehit Bekçi Uğur Gölçek hakkında bilgiler güncellenmeye devam ediyor ve detaylar takip ediliyor. Hayatıyla ilgili sorgulamalar içerisinde kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve evli olup olmadığı gibi merak edilen konular yer almakta.