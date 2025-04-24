Şehit Berat Mecit Day, Trabzon’da uğurlandı

SEHİT PİYADE UZMAN ONBAŞI BERAT MECİT DAY’IN UĞURLANMA TÖRENİ

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde meydana gelen terör saldırısında yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Day, memleketi Trabzon’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Tören, İskenderpaşa Camisi’nde gerçekleştirildi.

ÖNEMLİ İSİMLER TÖRENDE YER ALDI

Cenaze törenine, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, IYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın gibi birçok önemli isim katıldı. Ayrıca birçok siyasi parti temsilcisi, sivil toplum kuruluşları, askeri erkan ve vatandaşlar da törene iştirak etti.

CENAZE NAMAZI VE DEFİN

Kılınan cenaze namazının ardından, şehidin naaşı dualar eşliğinde memleketi Maçka Barışlı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Tören sırasında duygusal anlar yaşanırken, Vali Aziz Yıldırım, şehidin ailesine başsağlığı diledi ve naaşına sarılı Türk bayrağını ailesine teslim etti. Trabzonlu Şehit Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, 23 yaşında şehit oldu.