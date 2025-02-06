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Şehit Binbaşı Murat Yetişen İçin Tören

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ŞEHİT BİNBAŞI İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dün çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensupları ile karşılaşan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen (43) şehit oldu. Şehit Binbaşı Yetişen için Şırnak 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’nda anma töreni gerçekleştirildi.

TÖRENE KATILIM YÜKSEK OLDU

Törene Şırnak Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ve şehidin silah arkadaşlarının da aralarında bulunduğu birçok kişi katıldı. Törende, şehidin naaşı tören alanına getirilerek öz geçmişi okundu.

CENAZE Aydın’A GÖNDERİLDİ

Duaların ardından Şehit Binbaşı Murat Kemal Yetişen’in cenazesi, Aydın’a gönderilmek üzere Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na götürüldü. Şehidin uğurlanması, katılanlar tarafından duygu dolu anlarla gerçekleştirildi.

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