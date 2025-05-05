Şehit Çavuş’un Kızı Duygusal Anlar Yaşadı

ŞEHİT AİLESİNİN YAS GÜNÜ

Irak’ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde düzenlenen arama tarama faaliyetinde yaralanan Uzman Çavuş Önder Özen, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehidin cenazesi, memleketi Afyonkarahisar’da toprağa verildi. Törende, duygusal anların yaşanması dikkat çekti. Özellikle şehidin kızı ve komutan arasında geçen diyalog, katılanların gözlerini doldurdu.

DUYGULU ANLAR VE DİYALOG

Bir kadın komutan, şehidin 4 yaşındaki kızı Alya’nın kıyafetine babasının fotoğrafını ve “şehit çocuğu” yazılı notu toplu iğne ile tutturdu. Komutan, “Dikkat edelim iğne sana batmasın” dediğinde Alya, “Toplu iğne babama batıyor. Babaya batmadan kenardan yapalım” yanıtını verdi. Cenazede, tabuta sarılan şehidin eşi Yeşim ile babası Hasan ve annesi Havva Özen gözyaşı döktü. Sonunda, şehidin cenazesi köy mezarlığında defnedildi.