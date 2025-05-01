Şehit Davut Şafak Uğurlandı Hassas Törenle

ŞEHİT GÜVENLİK KORUCUSU DAVUT ŞAFAK’IN CENAZE TÖRENİ

ŞEHİT GÜVENLİK KORUCUSU DAVUT ŞAFAK, IRAK’TA KALP KRİZİ NEDENİYLE ŞEHİT OLDU

Irak’ın kuzeyinde görev yaptığı harekat bölgesinden dönüş yolunda kalp krizi geçirerek şehit olan güvenlik korucusu Davut Şafak (39), memleketi Van’ın Gürpınar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Gürpınar ilçesinde yaşayan Davut Şafak, bir süre önce Irak’ın kuzeyinde harekat bölgesinde görevlendirilmişti. Dönüş sırasında Hakkari’nin Çukurca ilçesi sınırlarında kalp krizi geçiren Şafak, kaldırıldığı sahra hastanesinde dün şehit oldu.

GÜRPNAR KENT MEYDANI’NDA TÖREN DÜZENLENDİ

Cenaze töreni, Gürpınar Kent Meydanı’nda yapıldı. Törene Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Kahraman, askeri erkan, güvenlik korucuları ve şehidin yakınları katıldı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Şehit Davut Şafak’ın Türk bayrağına sarılı naaşının tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Öz geçmişinin okunmasının ardından dualar yapıldı. Evli ve 5 çocuk babası olan Şehit Davut Şafak, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Savacık Mahallesi’nde toprağa verildi.