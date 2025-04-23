Şehit haberleri aileye ulaştı

ŞEHİT HABERİ AİLEYE ULAŞTI

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucunda ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehidin acı haberi, Trabzon’daki ailesine ulaşırken, yetkililer, Day’ın şehadet haberini, Ortahisar ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’ndeki baba ocağında aileye iletti.

DEVLETİ TEMSİL EDEN TAZİYELER

Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, baba Mecit ve anne Hatice Day’a taziye dileklerini sundu. Şehidin evinin bulunduğu sokağa ve binaya Türk bayrağı asıldı. Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day’ın yalnızca 23 yaşında olduğu ve bekar olduğu bilgisi alındı.