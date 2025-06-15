Şehit Halit Tatlı Anıldı Hakkari’de

ŞEHİT HALİT TATLI’NIN ANILDIĞI GÜN

Hakkari’de, Şehit Er Halit Tatlı, şehadetinin yıldönümünde ailesi ve sevenleri tarafından mezarının başında anıldı. Şehit Halit Tatlı, 15 Haziran 1995 tarihinde Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Şemdinli ilçesi Ortaklar Jandarma Karakol Komutanlığında vatani görevini yerine getirirken, sabah saatlerinde teröristlerin karakola düzenlediği hain saldırıda kahramanca çarpışarak şehit oldu.

UNUTULMAZ KAHRAMANLIK

Yıllar geçse de, şehit Er Halit Tatlı’nın hatırası canlı kalmaya devam ediyor. Anma töreni, memleketi Hakkari’nin Durankaya Beldesi Yeni Mahalle’deki aile mezarlığında düzenlendi. Şehit Tatlı’nın fedakarlığı ve vatanı için gösterdiği cesaret, bir kez daha minnetle ve rahmetle yad edildi.