Şehit Hüseyin İpek’in Eşine Duygu Dolu Mesajı

ŞEHİT ASTSUBAY HÜSEYİN İPEK’İN DUYGULANDIRAN VİDEOSU

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde, eğitim uçuşu esnasında iki askeri helikopterin havada çarpışması sonucu meydana gelen kazada, düşen helikopterde şehit düşen 6 askerden biri olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek’in eşi Bahar İpek, kocasının kendisine gönderdiği videolu mesajı paylaştı. Kazadan birkaç ay evvel, uçuş sırasında çekilmiş olan 9 saniyelik görüntüyü eşine, “Ben ölürsem bu görüntüyü paylaş” sözleriyle göndermişti. Bahar İpek, şehit eşinin kendisine “Bir gün beni herkes unutacak ama ne olur unutma” dediğini gözyaşlarıyla anlattı. Olay, 9 Aralık 2024 günü Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde saat 11.00 sıralarında gerçekleşti.

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Isparta Kara Havacılık Okulu’na ait iki askeri helikopter, Süleyman Demirel Havalimanı’ndan eğitim amaçlı olarak havalandı. Keçiborlu ilçe merkezi yakınlarında uluslararası havada çarpışan helikopterlerden biri güvenli bir iniş yaparken, diğeri boş bir araziye düştü. Kaza sonrası olay yerine pek çok sağlık, itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi. Düşen UH-1 tipi askeri helikopterde, Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ile Teğmenler Mustafa Atakan Dut, Ceyhun Kalyoncu ve Tunahan Dağlı, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Astsubay Çavuş Talha Nergis şehit oldu. Hastaneye kaldırılan bir teğmen ise doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

İPEK’İN SON GÜNLERİ

Şehit Astsubay Hüseyin İpek’in eşi Bahar İpek, kazanın meydana geldiği gün yaşadıklarını içten bir şekilde anlattı. İpek, “Sabah 06.36’da bana ‘Günaydın eşim’ diye mesaj attı. O gün erkenden uyandım. 10.56’da eşime mesaj attım ancak aradığımda açmadı. 11.00’de tekrar aradım, o anda helikopteri düşmüş ve tam o anda şehit olmuştu” diye belirtti. Kazadan sonra helikopterin düştüğünü sosyal medyada gördüğünde, eşine “Hayatım, birinde bir şey var mı?” mesajı attığını söyledi. Cevap alamayınca, “Telefonu kapalıydı. Şarjı bitmiştir diye düşündüm” dedi.

SON EMANET VE ANILAR

Şehit Hüseyin İpek’in uçuş sırasında çektiği bir videoyu eşine gönderdiğini hatırlatan Bahar İpek, “Ben ölürsem bu görüntüyü paylaş” dediğini aktardı. Eşinin son emanetini paylaşan Bahar İpek, “O ölmedi, çünkü şehitler ölümsüzdür. Sürekli ‘Ben ölürsem bunu yap, şunu yap’ diyordu ama ben bunu hiç anlamadım” ifadelerini kullandı. Babasının da emekli askeri personel olduğunu ve 2019 yılında hayatını kaybettiğini vurgulayan Bahar İpek, eşine olan sevgisini, “O benim her şeyimdi. Bana hem eş hem baba oldu. Onunla evlenirken şehit olacağını bilseydim yine evlenirdim” sözleriyle dile getirdi.

RUYALARDA BULUŞMA VE UNUTULMAZ HATIRALAR

Bahar İpek, şehit eşi Hüseyin İpek’in rüyalarına girdiğini ve en son Sevgililer Günü’nde onu rüyasında gördüğünü belirtti. “O gün çok ağlamıştım, çünkü yalnız geçirdiğim ilk Sevgililer Günü’ydü. Bekledim, kapıdan gelecek sandım ama gelmedi. 98 gün geçti, 7-8 kez rüyama geldi. Rüyamda bana ‘Kimsenin yanında ağlamayacaksın, ben sana böyle mi öğrettim? Ben hep yanındayım, güçlü olacaksın. Bir gün beni herkes unutacak ama sen unutma’ dedi” dedi. Şehit Hüseyin İpek, geride bıraktığı anılar ve emanetlerle eşinin evinde severek yaşatılmaya devam ediyor.