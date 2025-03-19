Şehit İsmail Karaman Mezarı Başında Anıldı

ŞEHİT İSMAİL KARAMAN ANILDI

Teröristlerle yaşanan çatışmada hayatını kaybeden Piyade Er İsmail Karaman, Erzurum’un Oltu ilçesinde mezarı başında anılıyor. 19 Mart 1975 tarihinde Hatay Altınözü’nde vatani görevini yaparken şehit düşen Karaman, Oltu Ünlükaya Mahallesi’nde düzenlenen törenle yad edildi. Törene Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Erdal Hastürk, Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi ve Oltu Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Hüseyin Yiğit katıldı. Şehidin mezarı başında dualar okundu.

EĞİTİM KURUMLARINA ZİYARET

Törenin ardından Kaymakam Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin ile birlikte Ünlükaya İlkokulu’nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında okul hakkında bilgi alındı ve okul binasının ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli girişimlerin başlatılacağı ifade edildi.

ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Heyet daha sonra Şehit İsmail Karaman’ın aile büyüklerinden Abdullah Karaman’ı evinde ziyaret etti. Ziyarette Kur’an-ı Kerim okunarak şehit için dualar edildi.