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Şehit Kabirlerinde Bayram Temizliği Yapıldı

RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Düzce Valiliği’ne bağlı İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde şehit mezarlarında temizlik gerçekleştiriyor. Baharın gelmesiyle birlikte Düzce İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları hız kazanıyor. Ekipler, ayrıca yol, kanalizasyon ve su gibi çeşitli altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

ŞEHİTLERİN HATIRALARINA SAYGI

Yapılan çalışma hakkında yapılan açıklamada, “Onların fedakarlıkları, bizlere bırakılan en büyük mirastır ve bu mirasa sahip çıkmak hepimizin görevidir. Şehitlerimizi anmak ve huzur içinde yattıkları yerleri güzelleştirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar vesilesiyle, onların aziz hatıralarını daima yaşatıyor ve minnetle yad ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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