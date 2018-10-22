Şehit kaymakam Safitürk davasında karar

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit olduğu saldırıya ilişkin davada karar açıklandı.

Mardin’in Derik ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit olduğu saldırıya ilişkin davada karar açıklandı.

Mardin’in Derik ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Muhammed Fatih Safitürk’ün 2 yıl önce görevi başındayken terör örgütü PKK’nın bombalı saldırısı sonucu şehit edilmesine ilişkin, 15 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, 6 tutuklu sanıktan özel kalem müdürü Şerif Mesutoğlu’na müebbet hapis cezası verirken, diğer 5 tutuklu sanığa ise çeşitli cezalar verip, yattıkları süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi

HABERTURK

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