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Şehit Mesut Karadağ, Memlekete Getirildi

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞUN NAAŞI MÜŞTE NAAŞ TÖRENİ

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yaptığı sırada yıldırım isabet etmesi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ’ın naaşı, memleketi Muş’a getirildi. Şehidin naaşı, karayolu ile Muş’a ulaştırıldı ve Muş Devlet Hastanesi bahçesinde bir karşılama töreni düzenlendi. Türk bayrağına sarılı naaşı, hastanenin morguna alındı.

VALİDEN BAŞSAĞLIĞI

Muş Valisi Avni Çakır, şehidin ailesine başsağlığı diledi. Törene Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Vali yardımcıları Cihat Abukan, Mustafa Batuhan Alpboğa, Tahir Yılmaz, ayrıca kurum amirleri ve şehidin yakınları katıldı.

CENAZE TÖRENİ YARIN GERÇEKLEŞECEK

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ’ın naaşı, yarın öğle namazının ardından Tandoğan Köyü Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanacak.

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