Şehit Mesut Karadağ Naaşı Muş’ta

ŞEHİT KARADAĞ’IN NAAŞI MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yaparken yıldırım isabet etmesi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ’ın naaşı, doğum yeri Muş’a ulaştı. Karayoluyla memleketine getirilen şehit için Muş Devlet Hastanesi bahçesinde resmi bir karşılama töreni gerçekleştirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, hastanenin morguna alındı.

VALİDEN BAŞSAĞLIĞI DİLEĞİ

Törende Muş Valisi Avni Çakır, şehidin ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Törene Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman ile Vali yardımcıları Cihat Abukan, Mustafa Batuhan Alpboğa ve Tahir Yılmaz da katılarak saygı duruşunda bulundu. Ayrıca birçok kurum amiri ve şehidin yakınları da törende yer aldı.

CENAZE NAMAZI İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ’ın naaşı, yarın öğle namazını müteakip Tandoğan Köyü Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi. Bu esnada düzenlenecek olan cenaze töreni için hazırlıkların tamamlandığı öğrenildi.