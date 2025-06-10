Şehit Nefize Çetin Özsoy Anıldı

ŞEHİT POLİS MEMURU NEFİZE ÇETİN ÖzSOY ANILDI

2016 yılında Mardin’in Midyat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik PKK’nın gerçekleştirdiği terör saldırısında hayatını kaybeden şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy, vefatının 9’uncu yılında kabri başında dualarla anıldı. Özsoy’un anma programı, Edirne Yenişehir Mezarlığı’ndaki kabri önünde düzenlendi.

DUA VE KUR’AN İLE ANMA PROGRAMI

Anma etkinliğinde Özsoy’un ailesi duygusal anlar yaşadı. Programda Kur’an-ı Kerim okundu ve şehitlerle gaziler için dualar yapıldı. Yapılan duaların ardından Edirne Valisi Yunus Sezer, öğrenciler ve katılımcılar, Özsoy’un kabrine çiçek bırakmayı ihmal etmedi. Vali Sezer, şehit polis memurunun annesi Hafize ve babası Süleyman Çetin’e başsağlığı diledi.

SERHAN ALIŞKAN’IN ANISI UNUTULMADI

Vali Sezer ve beraberindekiler, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan ve orada şehit olan Edirne doğumlu Polis Memuru Serhan Alışkan’ın kabri başında da dua etti. Anma programı ve duaların ardından katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu.