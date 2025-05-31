ŞEHİT ÖĞRETMEN NEŞE’NİN KABRİNİ ZİYARET ETTİ. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Tekirdağ’ı ziyaret etti. Ekonomi ve çevre sorunlarına dikkat çekti. Çiftçilerin memnun olmadığını vurguladı. Yunanistan’ın haritasına tepki gösterdi. Türkiye’nin güvenini kaybettiğini açıkladı

ŞEHİT ÖĞRETMEN NEŞE ALTEN’İN KABRİNİ ZİYARET

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine çeşitli ziyareti ve partisinin programları kapsamında geldi. Burada, 26 Ekim 1993 tarihinde Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Neşe Alten’in kabrini ziyaret etti. Dervişoğlu, kabir üzerine karanfiller bıraktı ve dua okudu. Ziyaretinin ardından, Şarköy’deki esnafları dolaşan Dervişoğlu, Tekirdağ il merkezindeki Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde partisinin Genişletilmiş İl Divan Kurulu toplantısına katıldı.

TRAKYA’DA HAVA VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, Trakya’daki hava ve çevre kirliliği üzerinde konuştu. “Sorunun çözülmesi adına atılmış doğru bir adım yok. Her şey bazı önemli sorunlar söz konusu olunca birilerinin kulaklarının üstüne yatmasıyla nihayet buluyor. Ama sizlere söz veriyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki parlamento grubuna mensup bütün milletvekili arkadaşlarımız, bu bölgede yaşanan çevre ve hava kirliliği ile ilgili bir Tekirdağlı gibi meclis kürsüsünde mücadele edecektir. Dert sadece çevre ve hava kirliliği değil, plansızlıktan kaynaklanan sanayiyle tarımın birbirine entegre olmaması nedeniyle doğan birtakım olumsuzluklar bizlerle paylaşıldı. Bu alanda atılması icap eden adımların sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

ÇİFTÇİLERİN SIKINTILARINA DİKKAT ÇEKİYOR

Dervişoğlu, Tekirdağ’da çiftçilerle bir araya geldiğini ifade ederek, “Çiftçilerin dertlerini dinledik, sorunlarını dinledik. Toprağı işlediklerinin karşılıklarını alamadıklarını gözlemledik. Bu yıl Türkiye’yi dolaştım, memnun olan bir tek çiftçiye rastlamadım. Alın terinin karşılığını aldığını söyleyen, halinden memnun bir tane çiftçiye rastlamadım. 23 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar, ancak doğru bir stratejik planlama yapmadıkları gibi, çiftçinin zarar etmesine vesile olabilecek adımlar atıyorlar. Girdi maliyetlerini yükseltiyorlar, ürün fiyatlarını düşürüyorlar ve Türkiye’de gıda arz güvenliğini bile tehdit altına alıyorlar” açıklamasında bulundu.

GÜVEN KAYBI BÜYÜYOR

Konuşmasının devamında Dervişoğlu, Türk lirasının her geçen gün değer kaybettiğini belirterek, “Paramızın satın alma gücü sürekli azalıyor. Ekonominin patronu güvendir. Türkiye’de hüküm süren hukuksuzluk ve adaletsizlik döneminde, dışarıdan bakıldığında güven telkin eden bir ülke olarak görünmediğine şahit oluyoruz. Ülkemizin başındakiler hukukun üstünlüğünü değil, üstünlüğün hukukunu güçlendiren adımlar atıyor. Hukuk yoksa, adalet yoksa, o zaman hürriyet, refah, eşitlik, özgürlük gibi kavramların temin edilmesi mümkün değildir. Bu yüzden hukuku ve adaleti hakim kılmak için çıktığımız yolculukta zaferle ayrılmalıyız” ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN’A KARŞI TEPKİ GÖSTERİYOR

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hupis’in Fener Rum Patriği Bartholomeos’a İstanbul ve Trakya’nın Yunanistan’a dahil edildiği bir harita hediye etmesiyle ilgili Dervişoğlu, “Bu haritada Trakya ve İstanbul’u Yunan toprağı olarak gösteriyor. Ege’deki adalarımızı Lozan’a rağmen silahlandırdılar, ses çıkarmadılar. Yunan Genelkurmay Başkanı böyle bir harita hediye ediyor ve ses çıkarmıyorlar. Ama ben buradan söylüyorum ki, Türk milleti bu hadsizliğe asla sessiz kalmayacaktır” dedi.

Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ