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Şehit Oğul Jandarma’da Unutulmaz Gün

UNUTULMAZ GÜN

Bingöl’de, 9 yıl önce Diyarbakır’ın Lice ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Kadir Karaman’ın oğlu, Bingöl İl Jandarma Komutanlığında unutulmaz bir gün geçirdi. 2016 yılında PKK’lı teröristlerle yaşanan çatışmada hayatını kaybeden Kadir Karaman’ın eşi Serap Karaman (25), şehit eşinin adını oğluna verdi. Eşi vefat ettikten sonra Bingöl’deki ailesinin yanına taşınan Serap Karaman, 6 aylık olan çocuğunu babasının anılarıyla büyüttü.

İL JANDARMA KOMUTANLIĞINDA AĞIRLAMA

Bugün, 9 yaşındaki Kadir Karaman Bingöl İl Jandarma Komutanlığında misafir edildi. Şehidin emaneti olarak ağırlanan Kadir Karaman, dedektör köpeklerle uzun bir süre oynadı. Ayrıca, jandarma araçlarına da bindirilen Karaman, silahları tanıdı. Bugün, Bingöl Jandarma Komutanlığında gerçekten unutulmaz bir deneyim yaşadı.

ŞEHİT ÇOCUKLARINA VERİLEN DEĞER

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kahraman şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Kadir Karaman’ın bizlere emaneti olan evladımız Kadir Karaman’ı İl Jandarma Komutanlığımızda misafir ettik. Bu cennet vatanımızın bölünmez bütünlüğü adına canlarını feda eden aziz şehitlerimizin çocukları bizlere emanettir” ifadeleri yer aldı. Bu tür etkinlikler, şehit çocuklarının önemine ve onlara duyulan saygıya dikkat çekiyor.

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