Şehit Önder Özen, duygu dolu uğurlandı

ŞEHİT ÖNDER ÖZEN’İN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Irak’ın kuzeyinde mayına basarak şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen, memleketi Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyünde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Törende, şehidin annesi, gözyaşları içinde gelinine sarılarak “Ağlama kızım. Sizler bana şehidimin emanetisiniz. Ölene kadar yanınızdayım. Benim kanatlarım altındasınız” sözlerini söylemesi duygusal anlar yaşattı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Cenaze törenine, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, parti temsilcileri, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, şehidin babası Hasan Özen, yaptığı konuşmada, “Vatan sağ olsun. Oğlum bu topraklar için can verdi. Ben senden razıyım, Allah da senden razı olsun. Herkes hakkını helal etsin” ifadelerini kullandı.

ŞEHİT KARI DİLEKLERİ

Hüznün hâkim olduğu törende, şehidin kardeşi Tayfun Özen de tabuta sarılarak, “Şehitlik herkese nasip olmaz. Allah’a şükür sana nasip oldu. Hakkım helal olsun, sen de hakkını helal et” dedi. Şehit Önder Özen’in cenazesi, İl Müftüsü tarafından kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına dualar eşliğinde defnedildi. Naaşı, Türk bayraklarıyla donatılmış bir yolda binlerce vatandaşın katılımı ile omuzlarda taşınarak uğurlandı.