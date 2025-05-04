Şehit Önder Özen’in Cenazesi Getirildi

CENAZE AFYONKARAHİSAR’A GETİRİLDİ

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Operasyon bölgesinde mayına basarak şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen’in cenazesi, memleketi Afyonkarahisar’a ulaştı. Irak’taki operasyonda arama tarama faaliyetleri sırasında mayına basarak yaralanan Özen, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Cenazesi Hakkari’den Ankara’ya, buradan da bugün öğle saatlerinde Afyonkarahisar’a getirildi. Şehit Özen’in naaşı, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki evine getirildi ve burada ailesi tarafından helallik alındı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Şehidin babaevinde, eşi ve diğer aile bireyleriyle helallik alındı. Eşi Yeşim Özen, tabuta yaklaşarak “Önder böyle gelmeyecektin sen Önder. Önder kalk, neredesin Önder. Seni göremedim son kez, sesine duyamadım. Önder’im, niye gittin bıraktın, kızını niye bıraktın. Önderim, böyle söz vermemiştin gelecektin hani. Ah Önderim, seni bu tabutun içine mi koydular böyle” şeklinde duygusal bir konuşma yaptı. 4 yaşındaki kızı Alya ise elindeki oyuncak ayı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin kucağında babasına veda etti. Helallik alımının ardından dua edildiği sırada şehidin annesi Havva ve babası Hasan, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Özen’in cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

PAYLAŞIMLARI HATIRLANDI

Şehit Özen’in 2015 yılında sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda, “Biz dünyaya kalacak olarak değil, misafir olarak gelmişiz. Önemli olan kaldığın yer değil, gideceğin yerdir” dediği görüldü. Cenaze namazı ise yarın öğle vakti Sinanpaşa ilçesi Çobanözü köyünde yapılacak ve toprağa verilecek.