Şehit Önder Özen’in kızı ayıcık gösterdi

DUYGULANDIRAN ANLAR

Kuzey Irak’ta, mayın patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Önder Özen’in naaşı, helallik alınması amacıyla Afyonkarahisar’daki evine getirildi. Dört yaşındaki kızı, babasının tabutuna doğru kendi oyuncak ayıcığını gösterip “Benim ayıcığım var bak” dedi. Bu an, orada bulunan herkesin duygularını derinden etkiledi. Uzman Çavuş Önder Özen, Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyünden geliyordu. Irak’ın kuzeyinde görev yaptığı sırada meydana gelen mayın patlamasında ağır yaralandı ve Hakkari Derecik Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra ambulans uçakla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Özen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

CENAZE TÖRENİ HAZIRLIKLARI

Ankara’da düzenlenen törenin ardından Özen’in naaşı memleketi Afyonkarahisar’a getirildi. Yarın yapılacak cenaze töreni öncesi, şehidin tabutu eşi ve kızı ile birlikte yaşadığı evine getirildi. Dört yaşındaki Alya, Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetleri Bakanlığı personelinin kucağında babasına veda etti. Oyuncak ayısını babasının tabutuna uzatarak, “Benim ayıcığım var bak” diyerek, duygusal bir an yaşattı. Tören sırasında okuyarak dualar eden şehidin annesi Havva ve babası Hasan, oğullarının tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu.

DUYGUSAL HELALLİK

Helallik alınması sırasında şehidin eşi Yeşim Özen’in sözleri herkesi derinden etkiledi. Tabuta bakan Yeşim Özen, “Önder böyle gelmeyecektin sen Önder. Önder kalk, neredesin Önder. Seni göremedim son kez, sesini duyamadım. Önderim niye gittin bıraktın, kızını niye bıraktın. Önderim böyle söz vermemiştin, gelecektin hani. Ah Önderim, seni bu tabutun içine mi koydular böyle?” diyerek feryat etti. Helallik verildikten sonra, şehidin naaşı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Özen’in yarın gerçekleşecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.