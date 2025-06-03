Şehit Özgür Barçın’ın Oğluna Kutlama Yapıldı

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ DÜZENLENDİ

Suriye’nin Tel-Abyad bölgesinde yaşanan bir patlamada şehit düşen bomba imha uzmanı polis memuru Özgür Barçın’ın oğlu Özgür Kağan Barçın için özel bir doğum günü sürprizi hazırlandı. 30 Nisan 2023 tarihinde bomba yüklü bir aracın kontrolü sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Barçın’ın ailesine destek olmak amacıyla Elvankent’te anlamlı bir kutlama gerçekleştirildi.

Duygusal Anlar Yaşandı

Etkinliğe katılan Kaymakam Levent Kılıç ve emniyet mensupları, şehit polisin ailesine sahip çıkmanın önemini vurguladı. Kaymakam ve diğer yetkililer, “Şehidimizin ailesi artık bizim ailemizdir” sözleriyle duygusal bir mesaj ilettiler. Özgür Kağan Barçın, sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte doğum günü pastasını keserken yüzündeki mutluluk, etkinlikte bulunan herkesi derinden etkiledi.

Fedakarlığı Unutulmadı

Şehit Özgür Barçın’ın gösterdiği fedakarlık bir kez daha saygı ve minnetle anılırken, onun ardında bıraktığı emanete duyulan hassasiyet büyük beğeni topladı. Bu tür etkinlikler, kahraman polis memurlarının hatıralarını yaşatırken, ailelerine olan destek ve bağlılığı da gözler önüne seriyor.