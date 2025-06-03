Şehit Özgür Barçın’ın Oğluna Sürpriz Doğum Günü

ŞEHİT POLİSİN OĞLUNA ANLAMLI DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Suriye’nin Tel-Abyad bölgesinde meydana gelen patlamada şehit düşen bomba imha uzmanı polis memuru Özgür Barçın’ın oğlu Özgür Kağan Barçın için özel bir doğum günü sürprizi hazırlandı. 30 Nisan 2023’te gerçekleşen olayda, bomba yüklü şüpheli bir aracın kontrolü sırasında şehit olan Barçın’ın emaneti hiçbir zaman unutulmadı.

ETKİNLİĞE KATILIM YOĞUN Oldu

Elvankent’te düzenlenen etkinlikte Kaymakam Levent Kılıç ve emniyet mensupları yer aldı. Doğum günü kutlamasında duygusal anlar yaşanırken, Kaymakam ve emniyet yetkilileri, “Şehidimizin ailesi artık bizim ailemizdir” diyerek bu vazifelerin vicdani ve ahlaki bir yükümlülük olduğunu vurguladı.

MINIK BARÇIN’IN MUTLULUĞU HİSSEDİLDİ

Sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte doğum günü pastasını kesen minik Özgür Kağan Barçın’ın mutluluğu gözlerinden okunuyor. Etkinliği izleyen herkesi derinden etkileyen bu atmosfer, şehit Özgür Barçın’ın fedakarlığını bir kez daha saygı ve minnetle anma fırsatı sundu. Onun ardında bıraktığı emanete gösterilen hassasiyet, toplumda büyük takdir topladı.