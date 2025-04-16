Şehit Polis Esat Koyuncu, Adana’da

ANTALYA’DA GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ

Antalya’da kavga ihbarına giderken geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan polis memuru Esat Koyuncu (51), memleketi Adana’da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Geçtiğimiz gün, gece saatlerinde Antalya Konyaaltı’nda bulunan lüks bir sitedeki kavga ihbarı üzerine giden Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’nde görevli olan Koyuncu, kalp krizi geçirdi. Meslektaşları durumu fark ederek hemen yardım çağırdı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, Koyuncu’ya ilk müdahaleyi yaptı ve ardından ambulansla hastaneye götürdü. Ne yazık ki, burada doktorların müdahalelerine rağmen Koyuncu hayata döndürülemedi ve şehit oldu. Koyuncu için dün Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nde bir tören gerçekleştirildi. Törenin ardından, şehidin naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Adana’ya ulaştırıldı.

CENAZE TÖRENİ VE AİLESİNİN DUYGUSAL ANLARI

Bugün öğle namazının ardından Kabasakal Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından Koyuncu gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenaze töreni sırasında şehit polisin eşi Birgül, kızı Azra (18), oğlu Buğra (22) ve babası Cemil Koyuncu duygusal anlar yaşadı, gözyaşlarına hakim olamadı.