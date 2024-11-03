Şehit Polis İçin Emniyet Töreni

KAZA SAATİ VE YERİ

Kaza, 06.20 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi’ndeki D-100 Güney yanyol Ekrem Kurt Bulvarı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, trafik polisleri 34 BB 7783 plakalı zabıta aracıyla 01 AAJ 443 plakalı otomobilin karıştığı maddi hasarlı kazaya müdahale etmek üzere yolda güvenlik önlemleri alıyordu.

İETT OTOBÜSÜNÜN ÇARPMASI

Tam bu sırada, direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 HO 1852 plakalı İETT otobüsü, trafik polislerine çarptı. Olayın hemen ardından durumu bildirmek için polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN BULGULARI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda, polis memuru Ogün Yürümez’in şehit olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, kaza mahallinde uzun bir süre boyunca çalışma yaptı. Şehit polis memuru Ogün Yürümez’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.