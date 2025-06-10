Şehit Polis Memuru Nefize Çetin Özsoy Anıldı

ŞEHİT POLİS MEMURU NEFİZE ÇETİN ÖZSOY ANILDI

Edirne – 2016 yılında Mardin’in Midyat ilçesinde terör örgütü PKK’nın Emniyet Müdürlüğü binasına düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden polis memuru Nefize Çetin Özsoy, vefatının 9’uncu yılında kabri başında dualarla anıldı. Anma programı, Edirne Yenişehir Mezarlığı’nda gerçekleştirildi ve burada Özsoy için dualar okundu. Özsoy’un ailesi, büyük bir hüzün yaşadı.

DUALAR EDİLDİ VE ÇİÇEKLER BIRAKILDI

Anma etkinliğinde Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve şehitler ile gaziler için dualar edildi. Ardından Edirne Valisi Yunus Sezer, etkinliğe katılan öğrenciler ve diğer katılımcılar, Nefize Çetin Özsoy’un kabrine çiçek bıraktı. Vali Sezer, şehidin annesi Hafize ve babası Süleyman Çetin’e başsağlığı diledi. Sonrasında, Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi’nde meydana gelen bir trafik kazasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Edirne doğumlu Polis Memuru Serhan Alışkan’ın kabri başında da dua edildi.

ETKİNLİKTE İKRAMDA BULUNULDU

Gerçekleştirilen duaların ardından katılımcılara ikramlarda bulunularak etkinlik sonlandırıldı. Bu anma, şehitlerin unutulmadığını ve onların hatırasının yaşatıldığını bir kez daha gösterdi.