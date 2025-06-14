Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz’ı Unutmadık

HASRET DOLU BİR BABALAR GÜNÜ

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz’ın babası Mehmet Yağlı, kızı olmadan geçirdiği ilk babalar gününde, kızının geride bıraktığı eşyalarla hasretini gidermeye çalıştı. Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan polis memuru Şeyda Yılmaz, 23 Eylül 2024 tarihinde suçlu takibinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Sivas’ın ilk kadın şehidi olarak kayıtlara geçen Yılmaz’ın baba evinde bu yıl babalar günü oldukça hüzünlü geçti.

KIZINDAN KALAN ANILARLA GÜÇ BULDU

Mehmet Yağlı, evlerinde Şehit kızı için oluşturdukları anı köşesinde, kızı Şeyda’nın hatıralarıyla geçmişi yad etti. Bu yılki babalar gününde Yılmaz’ı hatırlamak için Sivas Şehitler Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci de Yağlı’yı ziyaret ederek babalar gününü kutladı.

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz’ın babası Mehmet Yağlı, kızının sesini bile özlediğini ifade ederek, “Kızım ayrı bir değere sahipti, çok hareketliydi. Her zaman saygılı, sevgili, vatanını ve milletini düşünen biriydi. İşine çok bağlıydı. ‘Babacığım’ dediğinde akan sular dururdu. Kızımın Babalar gününde ‘babacığım, babalar günün kutlu olsun’ sesini çok özlüyorum. O ses içimden hiç gitmiyor” şeklinde konuştu.

ŞEHİDİN HATIRASI TÜM TÜRKİYE’YE DOKUNDU

Sivas Şehitler Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci, Şeyda Yılmaz’ın şehadetinin tüm Türkiye’de derin bir etki yarattığını belirtti. “Babalar günü vesilesiyle Mehmet babamızı yalnız bırakmak istemedik. Şeyda, Türkiye’deki tüm insanların kalbine dokunan bir kardeşimizdi. Anı köşesi, şehit ailelerimizin hasretlerini gidermek için oluşturdukları özel alanlardır. Mehmet babamız ve Nurgül annemiz de Şeyda için böyle bir hatıra köşesi yapmışlar. Evlatlarının anılarını burada paylaşıyorlar” dedi.

Deveci, ayrıca şehit babalarını veya gazileri ziyaret etmenin önemine vurgu yaparak, “Babalar gününü bu şekilde kutlayabilirsiniz. Onlara moral vermek, evlatlarının hatırasını yaşatmak oldukça değerli” ifadesini kullandı.