Şehit Polis Memuru Uğurlandı Kahramanmaraş’a

ŞEHİT POLİSİ UĞURLAMA TÖRENİ

Mersin’de, arızasını gidermeye çalıştığı makineli silahın ateş alması sonucu hayatını kaybeden özel harekat polisi Mustafa Karapınar, düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Kahramanmaraş’a gönderildi. Şehidin cenazesinin, 2018 yılında görevdeyken kalp krizi geçirerek şehit düşen babasının kabrinin yanına gömüleceği belirtildi.

OLAYIN DETAYLARI

Elde edilen bilgilere göre, 28 yaşındaki polis memuru Mustafa Karapınar, merkez Toroslar ilçesindeki Gözne İl Jandarma Komutanlığı Atış Poligonunda silah arızasını düzeltmeye çalıştığı esnada yaralandı. Ağır yaralı olarak Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Karapınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

TÖRENE KATILIM

Bugün, Toroslar ilçesindeki Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde şehit polis memuru için bir tören gerçekleştirildi. Törene Mersin Valisi Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, protokol üyeleri, emniyet mensupları, şehidin mesai arkadaşları ve ailesi katıldı. Törende İl Müftüsü Aydın Yığman dua etti. Şehidin annesi Fatma Karapınar, bayrağa sarılı naaşına sarılarak “Anneni yaşıyor sanma, bende seninle gömüldüm çocuğum, bana hakkını helal et oğlum” sözleriyle ağıtlar yaktı.

DEFİN İŞLEMLERİ

Törenin ardından Mustafa Karapınar’ın naaşı, mesai arkadaşlarının selamlaması eşliğinde memleketine uğurlandı. Şehidin babası Ali Karapınar’ın da bir özel harekat polisi olduğu ve 2018 yılında Aydıncık ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmalar sırasında kalp krizi geçirerek şehit düştüğü öğrenildi. Karapınar’ın cenazesi, Kahramanmaraş’taki Şeyhadil Şehitliğinde babasının kabrinin yanına defnedileceği bildirildi.