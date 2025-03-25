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Şehit Seydi Ünlü İçin İftar Düzenlendi

ŞEHİT İÇİN DÜZENLENEN İFTAR YEMEĞİ

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bulunan Kümbet Köyü’nde, ailesi tarafından şehit Seydi Ünlü anısına iftar yemeği düzenlendi. Uzman Çavuş Seydi Ünlü, Somali’de kalp krizi nedeniyle şehit düşmüş, ailesi bu anlamlı etkinlikte onun anısını yaşatmayı amaçlamış.

DUALAR OKUNDU

Etkinlikte, iftar öncesinde şehit Ünlü için dualar okunarak saygı duruşunda bulunuldu. Programa Seyitgazi Kaymakamı Abdulkadir Zengin ile birlikte, jandarma personeli ve mahalle halkından birçok kişi katılım gösterdi. Bu tür organizasyonlar, topluma şehitleri anlama ve hatırlama fırsatı sunuyor.

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