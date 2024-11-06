Şehit Teğmen Öz’ün Cenazesi Uğurlandı

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığı’nda eğitim esnasında meydana gelen trajik kazada şehit düşen Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz’ün cenazesi, hava yoluyla Adana’ya ulaştı. Şehit Öz’ün cenazesi, kara yoluyla Pozantı’ya taşındı ve burada baba evinden helallik alındıktan sonra tören için ilçede bulunan pazar yerine götürüldü.

AİLE VE YETKİLİLER BİR ARADA

Düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınları ile birlikte Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Niğde Valisi Cahit Çelik, milletvekilleri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, askeri ve sivil erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreni, yerel halk tarafından da büyük bir saygıyla izlendi.