Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Lisesi, Nostaljik Defile Düzenledi

ŞEHİT ÜSTEĞMEN İBRAHİM ABANOZ ANADOLU LİSESİ’NDE SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA DEFILESİ

Sakarya’nın Karasu ilçesindeki Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi, Sürdürülebilirlik Haftası kapsamında düzenlediği ‘Nostaljik Defile’ etkinliğiyle geçmişle bugünü bir araya getirdi. Öğrencilerin tasarladığı kıyafetler, çevre duyarlılığını öne çıkarırken izleyicilerden büyük beğeni topladı. Bu özel etkinlikte, öğrenciler atık malzemelerle tasarlanmış kıyafetleri ve geçmişten gelen 80 yıllık giysileri podyumda sergiledi.

ÖĞRENCİLER TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YARATICI TASARIMLAR

Defilede öğrenciler, geçmişin kıyafetlerini günümüz sorunlarına çözüm sunacak şekilde yeniden yorumladı. Bazı öğrenciler, ailelerinin sandıklarından çıkardığı 1950’lere ait gelinlikleri modern desenler ile birleştirirken, bazıları ise atık tüller ve eski gazete kağıtları kullanarak geleceğin modasını ortaya koydu. Bu etkinlik, izleyicileri adeta zamanda yolculuğa çıkararak renkli görüntülerle dolu bir atmosfer yarattı.

FARKINDALIK OLUŞTURMA AMACI

Okulun Felsefe Öğretmeni ve defile proje koordinatörü Dilek Ulutürk Özdemir, “Karasu Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi olarak, öğrencilerimize doğa ile uyumlu bir yaşam konusunda farkındalık oluşturmak istedik. Bu amaçla okulumuzda tematik bir hafta belirledik. Etkinliğin son gününde ‘Sürdürülebilir Moda Defilesi’ düzenledik. Defilemizde her kumaşın, her elbisenin bir hikâye taşıdığına inanıyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, bazı öğrencilerin aile büyüklerinin kıyafetlerini kendilerine göre yorumlamasının ve eski giysileri yeniden kullanmanın önemine dikkat çekti.

ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

Defilede yer alan Rümeysa Aşıkoğlu, “Gelinliğim, 1950’lere ait. Annemin, babaannesine ait. Çok eski ve yadigar bize” sözleriyle duygusal bir bağ kurdu. Gizem Çelebi ise atık malzemelerle yaptığı kıyafetin tasarım sürecini, “Tasarımımın tamamında atık malzemeler kullanmaya çalıştım. Terzilerin kullanmadığı tül ve kumaşlardan etek oluşturdum. Buketçilerden eski gazete kağıtları alarak tasarımımı bütünleştirdim” ifadeleriyle anlattı.

EMEKLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Defilenin sonunda jüri, en iyi tasarımlara Sürdürülebilirlik Haftası Katılım Belgeleri verdi. Ayrıca, etkinliğe katılan tüm öğrencilere başarı belgeleri sunularak emekleri ödüllendirildi. Bu etkinlik, öğrencilerin hem yaratıcılıklarını hem de çevre bilincini ön plana çıkarmasına olanak tanıdı.