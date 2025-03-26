Şehit Üsteğmen Moray, Edremit’te Anıldı

MALAZGİRT KIRSALINDA ŞEHİT DÜŞEN İSMET MORAY ANILDI

Muş’un Malazgirt kırsalında 25 Mart 1994’te terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Kıdemli Üsteğmen İsmail Moray, şehadetinin 31. yıl dönümünde Balıkesir’in Edremit ilçesinde düzenlenen iftar programıyla anıldı. Güre Jandarma Karakol Komutanlığında yapılan iftar programı, şehidin ailesi ve yerel yöneticilerin katılımıyla gerçekleşti.

İFTAR PROGRAMINA KATILIM OLDU

İftar programına şehidin annesi Necla Moray, kardeşi Murat Moray, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve eşi Ayşe Odabaş, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Özdemir ile Güre Jandarma Karakol Komutanlığı personeli katıldı. Program boyunca duygu dolu anlar yaşanırken, Kaymakam Ahmet Odabaş yaptığı konuşmada, “vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını” dile getirerek, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

DUALARLA ANMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

İftar programında, şehit Moray ve tüm şehitler için dualar edildi. Anma töreni, katılımcılar için duygusal anlar yaşattı ve memleketi için canını verenler unutulmadı.