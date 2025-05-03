Şehit Uzm. Çvş. Önder Özen Açıklandı

ŞEHİT OLDUĞU AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde bulunan Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen bir olayda Uzman Çavuş Önder Özen’in mayına basarak yaralandığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında mayın/EYP’ye basması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Çvş. Önder Özen derhal hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Mayıs 2025 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri yer aldı.

DEĞERLİ BİR KAHRAMAN

Bu trajik olay, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde büyük bir üzüntü ve hüzün yarattı. Şehit Uzman Çavuş Önder Özen’in anısı, ülkenin savunması için gösterdiği cesaret ve fedakarlık ile her zaman yaşatılacak.