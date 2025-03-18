Şehit ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası Töreni

İSTANBUL VALİSİ’NDEN DAVET VE MANEVİ DESTEK

İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül Hanımefendi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünde İstanbul Valiliği’nde düzenlenen etkinlikte 21 şehit yakını ve 20 kahraman gazimize “Devlet Övünç Madalyası ve Beratları” takdim etti. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tevcihi ve kararıyla gerçekleşti. Törenin başında tüm katılımcılara Ramazan-ı Şerif tebriklerini ileten Gül, huzurlu bir Ramazan dönemi geçirilmmesini diledi. Ayrıca, Türkiye genelinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla aynı anda şehit yakınlarına ve gazilere ödüller verildiğini ifade etti.

ŞEHİTLER VE GAZİLERİ ANMA

Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde Vali Gül, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, cesaret timsali gazilere de teşekkür etti. Vali Gül, “Bugün bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa, onurumuzla hayatımızı sürdürebiliyorsak, bunu aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir” dedi. Ayrıca, şehitlerin ve gazilerin bu topraklar için büyük bedeller ödediğini, milletin bu fedakarlıkları asla unutmayacağını vurguladı. “Şehitlerin ölmediğine, ölmeyeceğine inanan bir inancın mensuplarıyız. Ne yaparsak yapalım, onların ve sizlerin hakkını ödeyemeyiz” şeklinde bir ifade kullandı.

DEVLETİN VE MİLLETİN VEFASI

Şehitlerin vatan için feda ettiği değerlerin sonsuza kadar korunacağını belirten Davut Gül, “Şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi devlet olarak, millet olarak bağrımıza basıyoruz. Etle tırnak gibi ayrılmaz bir bütün olmak, millet olmak böyle bir şey” dedi. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı da okundu. Erdoğan, “Millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla Çanakkale zaferinin 110. yıldönümünü anıyor, kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla yad ediyorum” ifadelerine yer verdi. Çanakkale’deki savaşı kazananların azim ve imanla düşmanlarına geçit vermediğini belirtti.

MADALYALARIN GÜCÜ

Törende toplamda 41 Devlet Övünç Madalyası ve Berat’ı takdim edilirken, 21 şehit yakını ve 20 gazi bu onurlu ödülleri aldı. Vali Gül, madalyaların devletin ve milletin bir vefa nişanesi olarak gelecek nesillere gururla aktarılmasını temenni etti.