Şehit Yasin Karaca’nın Evi Ailesine Teslim Edildi

ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER YASİN KARACA’NIN BABA EVİ TESLİM EDİLDİ

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca’nın yeniden inşa edilen baba evi, düzenlenen törenle ailesine teslim edildi. 2023 yılı Aralık ayında Irak’ta şehit düşen Yasin Karaca, Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünden geliyordu. Karaca’nın anısını yaşatmak adına gerçekleştirilen bu anlamlı proje, kapsamlı bir çalışma ile hayata geçirildi.

EVİN ANAHTARI AİLESİNE VERİLDİ

Tamamlanan ev, Almus Kaymakamı Emre Çömen ve ilçe protokolü tarafından yerinde incelendi. İncelemenin ardından gerçekleştirilen törende, şehidin babası Ahmet Karaca’ya evin anahtarı teslim edildi. Evin dış cephesinde yer alan Türk bayrağı, katılanları duygulandırdı. Bu proje ile hem şehidin hatırası ölümsüzleştiriliyor hem de ailesine kalıcı bir destek sunuluyor.