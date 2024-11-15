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Şehit Yiğit’i Tunceli’den Uğurladılar

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ŞEHİT YİĞİT İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Dün sabah, Tunceli Özel Harekât Müdürlüğü bahçesinde şehit Yiğit için bir tören gerçekleştirildi. Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından katafalka konulan şehidin cenazesi, helikopterle memleketi Adana’nın Ceyhan ilçesi Isırganlı Mahallesi’ne taşındı.

ACI DOLU ANLAR YAŞANDI

Şehidin cenazesinin getirildiği babaevinde, annesi Meryem, babası Mehmet ve eşi İlknur Yiğit, uzun süre gözyaşı döktü. İlknur Yiğit, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna dokunarak büyük bir hüzünle ağladı.

CENAZE NAMAZI VE TOPRAĞA VERME TÖRENİ

Isırganlı Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından polis memuru Yiğit Can Yiğit, son yolculuğuna uğurlandı ve toprağa verildi.

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