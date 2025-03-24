Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’dan Açıklama

GAZİANTEP’TE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Umut Yılmaz, belediyedeki personel ile bir araya geldi. Buluşma öncesi birim müdürleriyle toplantı yapan Yılmaz, belediye binasında gerçekleşen toplantıda önemli açıklamalar yaptı. Yılmaz, bu yola adım atmadan önce bir hayal kurduğunu ifade ederek, “Şehitkamil’in dağlarından kırsalına kadar hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek diye yemin etmiştim.” dedi.

İHANETLERİ GÖRDÜM

Başkan Yılmaz, görevinde henüz 1 yılını doldurmadan bazı zorluklarla karşılaştığını belirtti. “Bizi paçamızdan tutup aşağı çekmeye çalıştılar. Bunu bizim en yakınlarımız yaptı.” diyen Yılmaz, yanındaki dost gibi görünenlerin sırtından nasıl hançerlediğini anladığını ifade etti. “Tüm ihanetleri gördük. Ben bu haftadan sonra yeni bir hikaye yazacağım. Bu ekibin lideri olarak bu hikayeyi sizlerle birlikte yazacağım.” diye konuştu.

ŞEHİTKAMİL HALKINA SÖZÜMÜZ VAR

Belediye personeline ricada bulunan Yılmaz, herkesin işinin başına geçmesini ve Şehitkamil halkı için çalışmasını istedi. “Bizim Şehitkamil halkına sözümüz var. Şehitkamil halkına dedikoduyla ayıracak bir zamanımız yok.” diyerek, “Hiç kimseye Şehitkamil halkının hakkını teslim etmeyeceğim. Ben Belediye Başkanı Umut Yılmaz olarak işimin başındayım. Hikayeyi kaldığı yerden mutlu bir şekilde yazalım.” şeklinde konuştu. Tüm personele teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.