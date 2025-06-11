Şehitkamil’de Silah Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

GAZİANTEP’TE SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde bölgede silah kaçakçılığına karşı bir çalışma başlattı.
OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyon sırasında, 1 adet kalaşnikof tüfek, 1 şarjör ve 8 fişeği yakaladı. Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.