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Şehitkamil’de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

UYUŞTURUCU OPERASYONU BAŞARILI GEÇTİ

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalara göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda uyuşturucu imal eden ve satan kişilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

HAZIRLANAN OPERASYONDA BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, Şehitkamil ilçesinde bir aracı hedef alarak yaptıkları aramalarda, toplamda 45 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu yakaladı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 3’ü, hakimlik kararıyla tutuklandı. Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen bu operasyon, güvenlik güçlerinin kararlılığını bir kez daha gösterdi.

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