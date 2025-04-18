Haberler

Şehitler Anıldı, Dua Edildi Bayburt’ta

ŞEHİTLER HAFTASI DUALARLA ANILDI

14-20 Nisan tarihlerinde kutlanan Şehitler Haftası kapsamında, vatan için canlarını feda eden şehitler Bayburt’ta yapılan etkinliklerle anıldı. Şehit Recep Eşiyok İlkokulu’nda öğrenim gören 7-10 yaş arası Kur’an Kursu öğrencileri, Şehit Osman Tepesi’ndeki şehitliği ziyaret etti.

ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI ZİYARET

Ziyaret sırasında öğrenciler, kahraman şehitler için Kur’an-ı Kerim okuyup dualar yaptı. Bu etkinlik, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve onlara olan minnettarlığı göstermek amacıyla gerçekleştirildi. Bayburt’taki bu anma programı, genç neslin şehitlere olan saygısını pekiştiriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Erzincan’da Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı

Erzincan'da kadına yönelik şiddetle mücadele için bir değerlendirme komisyonu toplantısı düzenlendi. Toplantıya Vali Yardımcısı ve çeşitli kurum temsilcileri katıldı.
Haberler

BİRLEŞMİŞ Milletler Gazze’deki Duruma Dikkat Çekti

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'ye insani yardım engellerinin 2 milyondan fazla kişiyi tutsak duruma soktuğunu ve yardımların tükenmekte olduğunu bildirdi. Sivil halkın stres düzeyi ise kritik seviyelerde.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.