Şehitler Anıldı, Dua Edildi Bayburt’ta

ŞEHİTLER HAFTASI DUALARLA ANILDI

14-20 Nisan tarihlerinde kutlanan Şehitler Haftası kapsamında, vatan için canlarını feda eden şehitler Bayburt’ta yapılan etkinliklerle anıldı. Şehit Recep Eşiyok İlkokulu’nda öğrenim gören 7-10 yaş arası Kur’an Kursu öğrencileri, Şehit Osman Tepesi’ndeki şehitliği ziyaret etti.

ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI ZİYARET

Ziyaret sırasında öğrenciler, kahraman şehitler için Kur’an-ı Kerim okuyup dualar yaptı. Bu etkinlik, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve onlara olan minnettarlığı göstermek amacıyla gerçekleştirildi. Bayburt’taki bu anma programı, genç neslin şehitlere olan saygısını pekiştiriyor.