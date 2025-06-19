Şehitleri Anma Programı Düzenlendi

DUMLOPINA DENİZALTI ŞEHİDİ ANILDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Türkiye Şehitlerini Anıyor’ programı çerçevesinde, şehitlerin kahramanlıklarını, cesaretlerini ve fedakarlıklarını anmak amacıyla Dumlupınar Denizaltısı Şehidi Gedikli Çavuş Mehmet Selami Özben, Çanakkale Deniz Müzesi’nde düzenlenen törenle anıldı. Anma programına Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Ali Köse, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen gibi birçok yetkili ve şehit yakınları katıldı.

PROGRAMIN İÇERİĞİ VE SAYGI DURUŞU

Anma programı, sancağın tören alanına getirilmesiyle saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra, Vali Ömer Toraman ve şehidin ağabeyi Ali Haşim Özben, ‘Şehit Mehmet Anıtı’na çelenk bıraktı. Programda, Milli Savunma Bakanlığı Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı Öğretmen Albay Tolga Hasan Bezek, Çanakkale Savaşları ve Dumlupınar Denizaltısı ile ilgili hatıraları paylaştı. Günaydın Tezbulut, “Bu özel günde anma törenine bizleri davet ettiğiniz, bizlere değer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok üzüldüm ama çok mutlu oldum” sözleriyle duygularını ifade etti. Tezbulut, konuşmasını şehidin şiiri ile sonlandırdı.

GAZİ VE ŞEHİT AİLESİNE ÖDÜLLER VERİLDİ

Törenin devamında, Günaydın Tezbulut ve Vali Toraman, Onur Kütüğü’ne künye çaktı. Vali Toraman, şehit ailesine onur belgesi, şehit ecdat rozeti ve katılım belgeleri takdim etti. Program sonrasında dua edilmesiyle etkinlik sona erdi. Hayatta olan 8 Kore gazisinden biri olan 94 yaşındaki Ahmet Sezer, “Çok güzel program oldu. Beğendik, çok sevindik. Bana bir çuval altın verseler, bu kadar memnun olmazdım” diyerek duygularını paylaştı.

KONSER ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Anma programının ardından halkın davetli olduğu bir konser düzenlendi. Armoni Mızıkası ve Mehteran Birlik Komutanlığı tarafından verilen konser, mehter ve armoni potpurisi ile başladı. Konserde ‘Ah Bir Ataş Ver’, ‘Plevne Marşı’, ‘Çanakkale Türküsü’ ve ‘Bu Bayrak ve Vatan Marşı’ gibi eserler seslendirildi.