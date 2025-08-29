Şehitliklere Ziyaret Gerçekleştirildi

ETKİNLİKLER KAPSAMINDA ŞEHİTLİKLER ZİYARET EDİLDİ

Samsun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde şehitliklere ziyaretler yapıldı. Kentte, bu özel gün dolayısıyla Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala’nın bulunduğu heyet, Kıranköy Mezarlığı ve Asri Mezarlık’taki şehitliklere gitti.

KUR’AN VE DUA İLE ANILDI

Ziyaret sırasında Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi. Vali Tavlı ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Programa, şehir protokolünün yanı sıra siyasi parti temsilcileri, gaziler, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.