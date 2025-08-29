Haberler

Şehitliklere Ziyaret Gerçekleştirildi

ETKİNLİKLER KAPSAMINDA ŞEHİTLİKLER ZİYARET EDİLDİ

Samsun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde şehitliklere ziyaretler yapıldı. Kentte, bu özel gün dolayısıyla Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala’nın bulunduğu heyet, Kıranköy Mezarlığı ve Asri Mezarlık’taki şehitliklere gitti.

KUR’AN VE DUA İLE ANILDI

Ziyaret sırasında Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi. Vali Tavlı ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Programa, şehir protokolünün yanı sıra siyasi parti temsilcileri, gaziler, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kale Belediyesinde Zabıta Müdürü İfadeler Verildi

Denizli'nin Kale ilçesinde iki zabıta memuru, ağır işlerde çalıştırıldıklarını öne sürdü. Sağlık sorunları nedeniyle parke döşemeyi reddeden zabıtalar, belediye başkanı tarafından darbedildi.
Haberler

30 Ağustos Hentbol Zafer Kupası Düzenlendi

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Hentbol Zafer Kupası düzenlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.