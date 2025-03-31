Şehitlikte Bayram Ziyareti ve Hüzün

ŞEHİT KABİRLERİNE ŞEKER VE KOLONYA BIRAKILDI

İzmir’de Ramazan Bayramı’nın 2’inci gününde şehit yakınları, Kadifekale Hava Şehitliğini ziyaret etti. Şehit kabirlerinin üzerine bırakılan şeker ve kolonyalar, bu ziyaretin hüzünlü bir görüntü oluşturmasına neden oldu. Sabah saatlerinden itibaren aileler, şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua etti ve Kur’an-ı Kerim okudu. Şehit yakınları, sevdiklerinin mezarlarını suyla temizleyip düzenledi.

İÇİMİZDE ÖMÜR BOYUNCU SÜRECEK

1998 yılında şehit olan Bayram Ali Kozan’ın babası Mehmet Ali Kozan, oğlunun kaybının acısını her zaman hissedeceğini dile getirdi. Acılı baba, “28 sene oldu ama yıllar geçse de içimizde ömür boyu sürecek bir acı. Allah kimseye bu acıyı vermesin. İnşallah bu PKK da silah bırakır, vatan evlatlarımız huzur içinde yaşar. Her bayram kabrine geliyoruz, Allah kimseye evlat acısı vermesin” ifadelerini kullandı.

HÜZÜN HER GÜN DEVAM EDİYOR

Bayram Ali Kozan’ın annesi Zahide Kozan ise, “Bize bayram yok; her gün hüzün yaşıyoruz. Üzülmekten dert sahibi olduk. Genç yaşta mezara yatırdık. Oğlum yaşasaydı… Onu kaldırıp ben yatardım. Ben yaşamıyorum zaten” sözleri ile duygularını paylaştı.