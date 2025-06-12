Şehriban A., Kasım K.’yi vurdu. 8 yıl 4 ay hapis

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Kayseri’de, gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen sınıf öğretmeni Kasım K.’yi (43) tabancayla vurarak yaralayan 4 çocuk annesi Şehriban A. (30), müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay, Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi’ndeki Şehit Haldun Ateş İlkokulu’nda 5 Şubat 2022 tarihinde meydana geldi. Şehriban A. ve Kasım K. arasında müdür yardımcısının odasında bir tartışma çıktı.

OLAYIN SEYRİ VE ŞEHİR HASTANESİ’NE KALDIRILMA

Tartışmanın büyümesi sonucu, Şehriban A. tabancayla Kasım K.’yi göğsünden vurdu. Yaralanan Kasım K., Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi sürecinin ardından taburcu oldu. Şehriban A. ise olay sonrası tutuklandı. Şehriban A. hakkında Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan dava açıldı. 20 Şubat’ta görülen davada Şehriban A., yurt dışı çıkış yasaklı tahliye edildi.

DURUŞMADA BİLDİRİLEN İFADELER

Davanın karar duruşmasına, sanık Şehriban A. ile mağdur öğretmen katılmadı. Şehriban A., daha önceki ifadesinde şu şekilde konuştu: “Kasım’ın bana yalan söylediğini gördüm. Neden yalan söylüyorsun dedim. Kasım da beni kolumdan tutarak itekledi. Okul müdürü bizi gördü ve yukarı çıkmamızı istedi. Müdür yardımcısının odasında çocuğun babasının Kasım olduğunu söyledim. Kasım sinirlendi ve ‘Çocuk benden değil’ dedi. Üzerime gelip, itekleyince kendimi kaybettim. Sinirlendim ve çantamda bulunan silahı çıkardım. Amacım, Kasım’ın gözü önünde kendimi öldürmekti. Silahı kendime doğru çevirmek isterken aniden ateş aldı. Korktum. Silahı karnıma götürerek, kendimi de öldürmek istedim. Müdür yardımcısı bana engel olmak isterken şarjör yere düştü; ben de silahı bıraktım. Kasım’a zarar verme niyetim yoktu. Olay tamamen kazara oldu. Başının kanadığını görünce paniğe kapıldım. Yaptığım hatanın farkındayım, pişmanım.”

KASIM K.’NİN ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMESİ

Kasım K., ilk duruşma öncesi yapılan ara duruşmada, “Ben daha önce ifade vermiştim. Olay daha önce anlattığım gibi olmuştur. Ancak, ben bu aşamada şikayetimden vazgeçiyorum. Davaya katılmak istemiyorum. Olay sırasında silahı havaya mı sıktı bana mı sıktı göremedim. Merminin bana nasıl isabet ettiğini hatırlamıyorum” diyerek şikayetini geri çekti.

Mahkeme heyeti, sanık Şehriban A.’yı ‘Kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Eylemin teşebbüs aşamasında kalması ve ‘iyi hal’ indirimi uygulanarak cezasını 8 yıl 4 aya düşürdü. Mağdur öğretmene 100 metreden az olmayacak şekilde yaklaşmama ve adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi. Ayrıca, sanık hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılarak, bu cezanın hükmünün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.