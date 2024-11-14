Şeker Hastalığı Dünya Genelinde Artıyor

DİYABETİN YAYGINLIĞI VE TEDAVİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMA

Dünya genelinde şeker hastalığının, yani diyabetin yayılımı ve tedavisine ilişkin yapılan inceleme, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile iş birliği içerisinde NCD-RisC tarafından gerçekleştirildi. Araştırma sonuçlarına göre, diyabet hastalarının yarısından fazlası Hindistan, Çin, ABD ve Pakistan’da kayıt altına alındı. Bu araştırma, diyabetin bölgeler arasındaki ve sosyoekonomik eşitsizliklerin önemini vurguluyor. Pasifik adaları, Karayipler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi bazı bölgelerde, kadın ve erkek nüfusunun yüzde 25’inden fazlasının diyabet hastası olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yüksek gelir düzeyine sahip Batı ülkeleri arasında, ABD’de diyabet oranı yüzde 12,5, İngiltere’de ise yüzde 8,8 olarak belirlendi. Fransa, Danimarka, İspanya, İsviçre ve İsveç gibi ülkelerde kadınlarda diyabet oranı yüzde 2-4 seviyelerinde iken, Danimarka, Fransa ve bazı Afrika ülkeleri erkeklerde yüzde 3-5 arasında değişen oranlarda ölçülüyor.

Madras Diyabet Araştırma Vakfı Başkanı Dr. Ranjit Mohan Anjana, “Diyabetin sakat bırakan ve ölümcül olabilen sonuçları göz önünde bulundurulduğunda, sağlıklı beslenme ve egzersiz yoluyla önleme, küresel sağlık için hayati öneme sahiptir” diye konuştu. Dr. Anjana’nın bu ifadesi, diyabetin önlenmesi için alınacak tedbirlerin önemini açıkça ortaya koyuyor.