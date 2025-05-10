Şeker Pancarının Ekimine Başlandı

ŞEKER PANCARI EKİMİ BAŞLADI

Adilcevaz’da, havaların ısınmasıyla birlikte şeker pancarı ekimi faaliyetleri hızlandı. Bu mevsimde üreticiler, önemli bir ekonomik kaynağı temsil eden şeker pancarı tohumlarını toprakla buluşturmaya başladılar. Ülke ekonomi üzerinde büyük bir öneme sahip olan şeker pancarı üretimi, zahmetli bir süreçten geçerek, aylar süren uğraşlar sonucunda hasat dönemine yaklaşıyor.

DEVLET DESTEKLERİ ÇİFTÇİLERİ SEVİNDİRİYOR

Devletin sağladığı desteklerin olumlu etkisi ile çiftçilerin yüzleri gülüyor. On binlerce dekar alanda ekim faaliyetleri devam ediyor. Pancar üretiminin hem aile bütçelerine hem de ilçe ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Adem Zengin isimli bir çiftçi, “Allah devletimize zeval vermesin. Bizlere sağladığı imkanları kullanarak on binlerce dönüm alanda pancar ekiyoruz” açıklamasında bulundu.