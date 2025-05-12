Şekib Avdagiç, Çin’in Rekabet Politikasına Dikkat Çekti

ÇİN’İN TİCARET SAVAŞI POLİTİKALARI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Çin, ticaret savaşı sebebiyle birçok ülkeye karşı sert rekabet politikasına dayalı bir süreç yürütüyor. Fiyat düşürüyor, vade veriyor. Çinli geliyor bazen 60 ay vadeli, TL bazında makina satıyor. Buna hangi üretici dayanabilir” dedi. Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Hasan Arslan ve beraberindeki Yönetim Kurulu ile İstişare Kurulu Üyeleri, Şekib Avdagiç’i İstanbul’da ziyaret etti. Avdagiç, ziyaret esnasında ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu.

ENFLASYONUN DÜŞÜRÜLMESİNE GEREKEN DESTEK

Avdagiç, ekonomi yönetiminin son iki yıldır sürdürdüğü ekonomik politikayı vurguladı ve “Makro konuda çok net bir uzlaşı var. O da enflasyonun hızlı, etkili ve kalıcı bir şekilde düşürülmesi gerekiyor. Bu yöndeki çabaları takdirle karşılıyoruz. Enflasyon mutlaka makul bir hızla, etkili bir şekilde, dengeli ve kalıcı bir şekilde düşürülmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca Türkiye’nin üretim ve ihracat ayağına zarar verilmemesi gerektiğinin altını çizen Avdagiç, “Gelir dağılımında daha makul bir noktaya gelmemiz ana beklentilerimiz arasında” dedi.

DIŞ TİCARET DENGESİ VE İHRACAT EKOSİSTEMİ

Avdagiç, Türkiye’nin 150 yıllık açık veren dış ticaret dengesinden kurtulması gerektiğini belirterek, “Politikalarımızı buna göre kurgulamamız lazım” ifadesini kullandı. Şu anda yürütülen politikanın birçok boyutunun doğru olduğunu vurgulayan Avdagiç, “İhracat sadece ihracatçı firma değildir. İhracat bir ekosistemdir” dedi. İhracattaki tüm aktörlerin desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

İTHALAT VE DÖVİZ KURUNUN ETKİSİ

Döviz kuru seviyesinin ihracata etkisi hakkında konuşan Avdagiç, “İhracatı bu şekilde baskı altına aldığınızda, ithalatı inanılmaz kolaylaştırmaya başlamış oluyorsunuz” dedi. 2004-2005 yıllarında döviz baskılandığında ithalatın arttığını belirten Avdagiç, “Hiçbir zaman ihracatı ve ithalatı aynı anda görmeden bir karar vermememiz gerekiyor” dedi.

KAYIT DIŞILIK VE SÜREÇ YÖNETİMİ

Avdagiç, Türkiye’de kayıt dışılığın bir gerçek olduğunu vurgulayarak, bu konuda yürütülen sürecin, kayıt içindeki mükellefi rahatsız etmeden ilerlemesi gerektiğini söyledi. Kapalıçarşı’daki esnafın kaygılarını dile getirirken, “Devletin de Maliye’nin de görevi bunu önlemek. Burada belki bizlerle biraz daha yakın istişare içinde olunarak rasyonel netice getirecek sonuç odaklı süreçlerin hayata geçmesi gerektiğinin altını çiziyorum” ifadelerini kullandı.

İTO SEÇİMLERİ VE GELECEK PLANLARI

Son olarak, İTO Başkanı Avdagiç, İstanbul Ticaret Odası’nın gelecek yıl Ekim ayında yapılacak seçimlerine aday olup olmayacağına ilişkin, “Bir dönem daha aday olma konusunda bir konsensüs çıktı” dedi. “Dolayısıyla camiamızda önde gelen, değer verdiğimiz insanlarla da istişarelerimizi yaptık” diyerek, “İnşallah 2026’nın Ekim-Kasım döneminde yapılması öngörülen İstanbul Ticaret Odası seçimlerinde tekrar arkadaşlarımızla beraber yola çıkmaya karar verdik” şeklinde açıklama yaptı.