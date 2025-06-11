Sekiz Gönüllü, İsrail’de Alıkonuldu

ALIKONULAN GÖNÜLLÜLERİN DURUMU

Madleen Özgürlük Filosu’ndan Türk vatandaşı Şuayb Ordu dahil olmak üzere toplamda sekiz gönüllü, İsrail tarafından alıkonup Ramleh Gözaltı Merkezi’ne kapatıldı. Mahkeme, bu gönüllülerin sınır dışı sürecinin 8 Temmuz’a kadar uzayabileceğine ve belirsiz bir süreyle alıkonulabileceğine hükmetti. 10 Haziran gecesi yapılan duruşmada, İçişleri Bakanlığı’nın gözaltı kararı mahkeme tarafından kabul edildi. İsrail güçleri, Sicilya’dan Gazze’ye seyir halindeki ve sadece uluslararası sularda bulunan filoyu zorla durdurdu, el koydu ve gönüllüleri iradelerine karşı alıkoydu.

İTHAM VE HUKUKSAL DEĞERLENDİRME

İsrail, aralarında Türkiye, Fransa, Hollanda, Almanya ve Brezilya vatandaşlarının bulunduğu sekiz kişi hakkında “İsrail’e yasadışı giriş” suçlaması getirdi. Ancak gönüllülerin niyetinin İsrail’e girmek olmadığı ve rotalarının Filistin Devleti’nin karasularına yönelik olduğu belgelerle kanıtlandı. İsrail merkezli hukuk örgütü Adalah, bu uygulamayı “tamamen hukuk dışı” olarak nitelendirdi. Açıklamada, “Gönüllüler derhal serbest bırakılmalı ve görevlerine güvenli şekilde dönmelidir. İsrail uluslararası hukuku sistematik şekilde ihlal ediyor” denildi.

EŞİNİN GÖRÜŞMELERİ VE DUYGULARI

Mahkeme, sınır dışı sürecinin 8 Temmuz 2025’e kadar uzatılabileceğini belirterek, gönüllülerin 72 saatten fazla belirsiz süreyle alıkonulabileceğine hükmetti. Sınır dışı edilmeyi bekleyen Ordu’nun eşi Sümeyra Akdeniz Ordu, NTV muhabiri Melike Şahin’e açıklamalarda bulundu. Eşinin hapishanede olduğunu ve durumu hakkında bilgi verdi. “Evrakları eşim de imzalamış, şu an karışık bir durum var; onaylanıp onaylanmayacağına dair işleri imzalamasına rağmen uzatıyorlarmış. Ekipçe bazı kişilerin medyaya olanları duyurabilmesi için erkenden imzalamasına karar verilmiş” ifadelerini kullandı.

GİZLİ GÖRÜŞMELER VE GELECEK HAKKINDA KAYGILAR

Sümeyra Akdeniz Ordu, büyükelçiliğin Şuayb Ordu ile dün görüştüğünü de belirtti. “Özellikle birkaç kere söylemiş ‘Sümeyra merak etmesin, iyiyim’ diye. Yarın tekrar görüşebilirsiniz demişler, bugün Türk Büyükelçiliğine de izin vermemişler. Bu gece de orada kalacak. Dönüş güzergahı hala net değil” açıklamasında bulundu. Ordu, “İsrail’in hoşuna gidebilecek hiçbir şeyi yapmayacağını” vurgulayarak, “Ekip arkadaşlarımı da zarara uğratacak hiçbir şey yapmayacağım” dedi. Bireysel eylemler konusunda “deli cesaretiyle bir şeyler yapabiliriz ancak Mavi Marmara’dan ders almış bir ekip olarak, grubun güvenini de düşünmek zorundayız” diyerek ekibin bir bütün olarak hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Ordu, eşinin bu noktada vereceği karara güvendiğini belirtti.