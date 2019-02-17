Seks için gelenler: Defolun!

Femen’in bilindik yüzlerinden Alisa Vinogradova, seks için Ukrayna’ya seyahate gelen Türklere ateş püskürdü.

Alisa Vinogradova, seks için gelenlerin Ukrayna’dan “defolmasını” istedi.

Ukrayna’da yaşanan ekonomik sıkıntının insanları ‘yanlış yollara’ ittiğini anlatan Alisa, Türkiye’den Ukrayna’ya seks turizmi için çok sayıda Türk erkeğinin gelmesinin kabul edilemeyeceğini söylüyor: “Ukrayna Avrupa’da en fakir ülke. Her şey ucuz burada. Ucuz uçaklar, restoranlar.. Çok sayıda insan sonsuza kadar yurt dışına çıkmak istiyor. Ukrayna’nın kızları güzel. Türkiye’den çok sayıda erkek buraya seks turzimi için geliyor.”

Alisa, daha önce Femen üyelerinin protesto ettiği bu durumla ilgili yeni bir eylemlerinin olabileceği mesajını veriyor: “Bütün Türk erkeklerinin kötü olduğunu düşünmüyorum. Bu doğru değil. Türkiye çok güzel bir ülke, insanları hoş, Türk erkeklerinin çoğunun çok iyi insanlar olduğunu biliyorum.”

Üstsüz protestomuz pornografi anlamına gelmiyor

Alisa, üstsüz protesto yapmalarını eleştirenlere karşı çıkıyor: “Bizim protesto şeklimiz bu. Aynı soruyu başkasına ‘Niçin pankart kullanıyorsun’ diye sorduğunda benzer cevabı alırsın. Bu sadece protesto şekli. Bu gerçekten ‘dişil’ bir protesto şekli. Üstsüz bir kadın siyasi ya da dini bir ritüelin ortasında protesto eylemi yaptığında bu güçlü mesaj anlamına geliyor. ‘Üstsüz protesto yapıyorsunuz bu pornografi anlamına geliyor’ şeklindeki ifade cinsiyet ayrımcılığı demek. Yani üstsüz bir adam normal de biz değiliz öyle mi! Bence bu tür ifadeleri kullananlar çok porno video izliyordur.”

Kadın erkek eşitliğine inanmıyorum, eşit olmak gülünç

Alisa diğer feminist gruplarla ayrıştıkları yönlerin olduğuna dikkat çekiyor. “Öncelikle biz organizasyon değil haraketiz. Bizim grubumuzdan bazıları liberal feminizmi tercih ediyor. Eşitlik için mücadele etmek istiyorlar. Ben eşitliğe inanmıyorum. Standpoint feminizm bana daha yakın. Bizim kendi ideolojimiz var. Biz eşit haklar için savaşmıyoruz. Çünkü erkek ve kadın farklı. Eşit olmak gülünç. Kadın erkekle sadece erkek cinsiyeti rolü söz konusu olduğunda, erkek işlerini yaptığında eşit olabilir.”

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