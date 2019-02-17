Seks için turist çekmek aşağılayıcı!

Amsterdam Belediye Başkanı, seks için turist gelmesinin şehri adına utanç verici olduğunu söyledi.

Femke Halsema, fuhuş yapmak amacıyla ülkelerine seyahate gelenlerin kendilerini aşağıladıklarını anlattı.

Halsema, bu durumdan çok rahatsız olduklarının altını çizerek bu amaçla kentlerine gelinmemesini istedi.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema şehirdeki genelevlerin bulunduğu bölgelerde (Red Light District) düzenlemeler yapacaklarını belirterek, insanların seks turizmi için gelmesini ‘aşağılayıcı’ ve ‘kabul edilemez’ olarak nitelendirdi.

Genelevlerde çalışan kadınların iş koşullarının her geçen kötüleştiğine dikkat çeken Halsema, Amsterdam halkının da bu durumdan memnun olmadığını söyledi.

Şehri ziyaret eden turistlerin genelev bölgesine akın etmesi, buradaki kadınların çalışmasını zorlaştırdığı ve güvenliklerini tehlikeye soktuğu belirtiliyor. Diğer yandan insan kaçakçılığına bağlı kayıt dışı fuhşun da artışta olduğu kaydediliyor.

Amsterdam Belediye Başkanı Halsema sorunlara çözüm üretebilmek amacıyla önümüzdeki yaza kadar önlemler paketi hazırlayacaklarını belirtti.