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Sektör Nabzı 30 Oturumda Tutulacak!

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SÜREKLİ GELİŞİMİ DESTEKLEYEN KONFERANS

Bu yıl gerçekleştirilecek etkinlik, Afrika, Orta Asya, Avrupa ve Körfez ülkelerinden gelen kamu ve özel sektör temsilcilerini buluşturacak. Konferansta enerji üretimi, karbonsuzlaştırma, hidrojen, akıllı şebekeler, enerji ticareti ve dijitalleşme gibi hayati konular, 150’den fazla uzman tarafından 30 ayrı oturumda ele alınacak.

KIRMIZI, MAVİ VE YEŞİL SALONLARDAKİ ÖNE ÇIKAN KONULAR

Kırmızı Salon’da, konvansiyonel ve yenilenebilir enerji üretimi, piyasa dinamikleri ve enerji ticareti stratejileri üzerinde durulacak. Hırvatistan, Danimarka ve Belçika’nın diplomatik temsilcileri, Enerji Diplomasisi Yuvarlak Masa oturumunda bir araya gelecek.

Mavi Salon’da, elektrifikasyon, dijitalleşme ve yapay zekâ gibi akıllı enerji sistemleri tartışılacak. IFC, EBRD ve TSKB gibi büyük finans kuruluşları Enerji Finansmanı Oturumu’nda projelerin sürdürülebilirliğini değerlendirecek.

Yeşil Salon’da, hidrojen ve enerji depolama bağlamında sanayideki dönüşüm masaya yatırılacak. Toronto Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Dinçer, hidrojenin yeni dünyadaki rolü hakkında bilgi verecek.

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