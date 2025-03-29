“Sektör-Öğrenci Buluşması Düzce’de Yapıldı”

SEKTÖR-ÖĞRENCİ BULUŞMASI ÜÇÜNCÜ KEZ GERÇEKLEŞTİ

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi, öğrencilerin tarım sektörünün öncü temsilcileriyle buluşmalarını sağlamak için organize ettiği “Sektör-Öğrenci Buluşması” etkinliğinin üçüncüsünü düzenledi. Etkinlik, Sağlık Bilimleri Konferans Salonu’nda, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Yıldırım’ın moderatörlüğünde gerçekleşti.

GÖKHAN BAŞTUĞ’DAN TARIM SEKTÖRÜ HAKKINDA KONUŞMA

Ziraat Yüksek Mühendisi Gökhan Baştuğ, Zirai Mücadele İlaçları Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak etkinlikte konuşmacı olarak yer aldı. Öğrencilere teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı sunan bu program, iş dünyasıyla sağlam bağlantılar kurmalarına da destek oldu. Gökhan Baştuğ, tarım sektöründeki güncel gelişmeler, kariyer fırsatları ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını ele aldı.

ÖĞRENCİLERDEN İLGİLİ SORULAR

Sektördeki işleyiş, farklı bölgelerdeki uygulamalar ve mesleki deneyimleri hakkında öğrencilerle bilgi paylaşan Baştuğ, programın soru-cevap kısmında öğrencilerin merak ettikleri konular hakkında fikir alışverişinde bulundu. Bu buluşma, katılımcılar için önemli bir öğrenme ve etkileşim platformu oluşturdu.